Wiko View5 e View5 Plus, ecco i nuovi smartphone francesi di fascia medio-bassa che puntano sull’autonomia (Di lunedì 7 settembre 2020) Il produttore francese Wiko ha annunciato i suoi nuovi smartphone di fascia medio-bassa View5 e View5 Plus che – come i predecessori – puntano tutto su autonomia e prezzo contenuto. I due dispositivi arriveranno infatti in Italia a un prezzo pari rispettivamente a 169,99 e 199,99 euro, integrando entrambi una batteria da 5000 mAh che dovrebbe assicurare fino a 3 giorni di utilizzo con una sola carica, in ragione delle caratteristiche tecniche, certamente non estreme e quindi dai consumi piuttosto contenuti. Partiamo dal più economico. Wiko View5 migliora soprattutto il comparto fotografico e la connettività ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Wiko View5 e View5 Plus, ecco i nuovi smartphone francesi di fascia medio-bassa che puntano sull’autonomia) Playh… - MilanoCitExpo : Wiko View5 e View5 Plus: gli smartphone con display ultra immersivo e super batteria - marcopietrolg : @WikoItalia e la collezione View5 - infoitscienza : Wiko View5 e View5 Plus ufficiali: grande batteria e quad camera da 48 MP (foto) - infoitscienza : Wiko View5 e View5 Plus: quad camera e tanta autonomia da 169 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Wiko View5 Wiko View5 e View5 Plus, ecco i nuovi smartphone francesi di fascia medio-bassa che puntano… Il Fatto Quotidiano Wiko View 5 e Wiko View 5 Plus sono stati presentati ufficialmente: gli smartphone caricare solo due volte a settimana

Anche se negli ultimi tempi le cose sono migliorate, uno dei problemi più grandi degli smartphone rimane da sempre l'autonomia. In alcuni casi gli smartphone non riescono a garantire almeno una giorna ...

Wiko View5 e View5 Plus: gli smartphone con display ultra immersivo e super batteria

Il produttore ha annunciato i nuovi smartphone di fascia medio-bassa che come i predecessori puntano tutto sull’autonomia e un prezzo contenuto. Wiko View5 e View5 Plus sono ufficiali. I nuovi protago ...

Anche se negli ultimi tempi le cose sono migliorate, uno dei problemi più grandi degli smartphone rimane da sempre l'autonomia. In alcuni casi gli smartphone non riescono a garantire almeno una giorna ...Il produttore ha annunciato i nuovi smartphone di fascia medio-bassa che come i predecessori puntano tutto sull’autonomia e un prezzo contenuto. Wiko View5 e View5 Plus sono ufficiali. I nuovi protago ...