Vaia (Spallanzani): “Il Coronavirus non è scomparso e non ha mai perso virulenza” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Il virus non è mai scomparso, esiste e non ha mai perso una sua virulenza, semmai ha potuto perdere una sua diffusività. Siamo in una fase che potremmo definire di allarme arancione, nel senso che dobbiamo evitare il catastrofismo, perchè non siamo affatto in una fase catastrofica, ma dobbiamo anche evitare i buonismi, gli ottimismi di maniera“. Queste sono le considerazioni di Francesco Vaia, esplicitate recentemente ai microfoni di Rai Radio 1. Il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma ha riassunto efficacemente la situazione in Italia, in relazione all’emergenza Coronavirus, spiegando nel dettaglio le peculiarità della nuova fase concernente la pandemia. Leggi su sportface

perrero_s : RT @RMonnolo: @aldo_rovi Basterebbe citare le dichiarazioni del dott. Vaia dello Spallanzani: “fase 2 e 3 della sperimentazione verrà effet… - a_r_i_something : RT @RMonnolo: @aldo_rovi Basterebbe citare le dichiarazioni del dott. Vaia dello Spallanzani: “fase 2 e 3 della sperimentazione verrà effet… - aldo_rovi : RT @RMonnolo: @aldo_rovi Basterebbe citare le dichiarazioni del dott. Vaia dello Spallanzani: “fase 2 e 3 della sperimentazione verrà effet… - adrianobusolin : RT @RMonnolo: @aldo_rovi Basterebbe citare le dichiarazioni del dott. Vaia dello Spallanzani: “fase 2 e 3 della sperimentazione verrà effet… - RMonnolo : @aldo_rovi Basterebbe citare le dichiarazioni del dott. Vaia dello Spallanzani: “fase 2 e 3 della sperimentazione v… -