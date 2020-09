«Un Posto al Sole»: Niko, Susanna e i matrimoni con colpo di scena che tanto ci piacciono (Di lunedì 7 settembre 2020) La sposa percorre la navata con passo incerto, avanza con il vestito che fruscia tra i banchi adorni di fiori e capisce che di lì a poco giurerà eterno amore all’uomo bello e statuario che la aspetta di fronte all’altare. Sembra tutto perfetto, una scena incorniciata nei toni seppiati di certi fotografi professionisti, fino a quando qualcosa si rompe e l’idillio si spacca in mille frammenti irregolari, come se fosse un puzzle. Che sia il vero amore che sfanga la porta, o la sposa a ripensarci, o lo sposo a capire che qualcosa non torna, il matrimonio rovinato sul più bello, quello che tutti aspettavano e che all’improvviso rischia di non essere celebrato, è uno dei must delle soap opera e dei film romantici, un evergreen che conosciamo a memoria, ma che continua a sorprenderci e a meravigliarci come se fosse la prima volta. Non fa eccezione Un posto al sole che, dopo la ripresa post-lockdown, ha regalato dinamiche e innesti sempre più appetitosi per il pubblico affamato di nuove storie, proprio a cominciare dal matrimonio di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini). Leggi su vanityfair

