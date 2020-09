Salvini contestato a Taranto (Di lunedì 7 settembre 2020) “Sfigati che giocano a fare i contestatori”: così Salvini ieri ha etichettato le persone che fischiavano e urlavano slogan contro la Lega mentre lui faceva il suo comizio a Taranto. E se guardate i video di Salvini vedrete anche che in piazza tutti hanno applaudito. I contestatori erano davvero così pochi? O come spesso è successo in questo tour elettorale sono stati tenuti ben lontani dalle forze dell’ordine? Il video che potete vedere in questo articolo testimonia che le persone scese in piazza per contestare il Capitano erano parecchie. E non è l’unica testimonianza. Qui ci sono altri insulti: #Salvini uomo di merda #Taranto pic.twitter.com/kZmvF252C4 — Bru (@Brunigghiu) September 6, 2020 E ... Leggi su nextquotidiano

