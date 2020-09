Rave party in cava con 200 persone: assembrati e senza mascherine (Di lunedì 7 settembre 2020) Un Rave party non autorizzato, con circa 200 partecipanti, senza mascherina. Nella dimessa della cava Vittoria, che domina il piccolo centro di Monzone, in provincia di Massa-Carrara, si &egRave; consumata una festa, durata 48 ore, interrotta dall’arrivo dei carabinieri. La notizia &egRave; stata riportata dal Tirreno, secondo il quale i partecipanti si sarebbero scambiati bottiglie e stoviglie. su Il Tirreno FIVIZZANO. Vengono bene i Rave in cava sulle Apuane: l’acustica ad anfiteatro &egRave; buona e aiuta le casse, il paesaggio d’intorno &egRave; fuori dal tempo quanto basta e non c’&egRave; nessuno nei paraggi da disturbare e che rischia di avvisare le forze ... Leggi su huffingtonpost

for_ever_rom : RT @rep_firenze: Massa Carrara, rave party nella cava sotto sequestro sulle Apuane - Profilo3Marco : RT @HuffPostItalia: Rave party in cava con 200 persone: assembrati e senza mascherine - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Rave party in cava con 200 persone: assembrati e senza mascherine - HuffPostItalia : Rave party in cava con 200 persone: assembrati e senza mascherine - rep_firenze : Massa Carrara, rave party nella cava sotto sequestro sulle Apuane -