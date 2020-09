RaiTre – Al via il daytime 2020/2021 – Rivoluzioni alle conduzioni. (Di lunedì 7 settembre 2020) Inizia il daytime 2020/2021 di RaiTre, quello che occuperà l’intera stagione televisiva da qui e sino al prossimo mese di giugno. Per la terza rete Rai il nuovo direttore Franco Di Mare ha praticamente confermato tutti i programmi, stravolgendo però le conduzioni. Scelte, discutibili o meno, che si potranno giudicare solo nel corso dei prossimi … L'articolo RaiTre – Al via il daytime 2020/2021 – Rivoluzioni alle conduzioni. Leggi su unduetre

FpDelRe : Ripartiamo #chilhavisto #rai #raitre #rai3 @ Studi Rai Via Teulada Studio 1 - Nerys__ : .@Nellotro “Questi 4 ragazzi parlavano come i boss e, dopo l’aggressione, hanno gettato via gli oggetti compromette… - Melatoforever : @TwocentsTweets @ElisirTv @benerinaldi @RaiTre @MarioNegriIRCCS @cicap Il dott. Spada ha dichiarato di essere stato… - dani_ela_daveri : @Cartabiancarai3 @RaiTre @matteorenzi @szampa56 @azangrillo @paolomieli @BelpietroTweet @EnricoLucci @CoronaMauro Anche Scanzi? Ma via!! - filo_gagliardi : RT @BlogSocialTv1: PRESA DIRETTA: VOLA LO SHARE, SUI SOCIAL E’ PRIMA @RaiTre @IaconaRiccardo @francodimare -

Ultime Notizie dalla rete : RaiTre via Il diritto di contare, Ocean’s 8 o Chi l’ha visto? La tv del 9 settembre BergamoNews.it Agorà, al via il daytime di Rai3: Marco Carrara al fianco di Luisella Costamagna

Giornata di debutti, quella di oggi, lunedì 7 settembre 2020: oltre alla maggior parte dei programmi delle reti ammiraglie Rai e Mediaset, sono partite infatti anche le trasmissioni di Rai3, rete sull ...

Sea Watch detta l'agenda al governo: "Via subito i decreti sicurezza"

Sea Watch, Sea Eye, Open Arms, Alan Kurdi, Mediterraneo Saving Humans, Ocean Viking e adesso anche la Louise Michel finanziata da Bansky: le Ong sono tornate alla carica. E dopo Carola Rackete adesso ...

Giornata di debutti, quella di oggi, lunedì 7 settembre 2020: oltre alla maggior parte dei programmi delle reti ammiraglie Rai e Mediaset, sono partite infatti anche le trasmissioni di Rai3, rete sull ...Sea Watch, Sea Eye, Open Arms, Alan Kurdi, Mediterraneo Saving Humans, Ocean Viking e adesso anche la Louise Michel finanziata da Bansky: le Ong sono tornate alla carica. E dopo Carola Rackete adesso ...