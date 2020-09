Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Questa sera, lunedì 7 settembre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 settembre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. anticipazioni Nel corso della seconda puntata di Quarta Repubblica, in onda oggi, si parlerà della tenuta del Governo, dell’imminente riapertura delle scuole, delle elezioni in sette Regioni e del ritorno sulla ... Leggi su tpi

ItaliaViva : Questa sera @matteorenzi sarà ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete4 a partire dalle 21 e 25. - repubblica : Bielorussia, torna la repressione: arresti e violenze nella quarta domenica di proteste [aggiornamento delle 22:58] - lorepregliasco : Sondaggi Tecné mostrati poco fa a Quarta Repubblica CAM De Luca +12 PUG Fitto +3 TOS Giani +4 MAR Acquaroli +8 - BiancoliRosella : RT @ItaliaViva: Questa sera @matteorenzi sarà ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete4 a partire dalle 21 e 25. - mgulivo7 : RT @mariellarosati: ????AVVISO???? Stasera 7 Sett. 2020 #Renzi ospite da Porro, Quarta Repubblica, Rete 4, ore 21,30 -