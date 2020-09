Pomeriggio 5, novità Barbara D’Urso: condurrà con un’asta (Di lunedì 7 settembre 2020) Barbara D’Urso non vede l’ora di ricominciare. La presentatrice si prepara per la nuova stagione di Pomeriggio 5 senza pubblico in studio Barbara D’Urso sta tornando. La donna, dopo aver trascorso le vacanze in giro per L’Italia, è pronta a gettarsi a capofitto nella nuova stagione televisiva targata Mediaset. La presentatrice debutterà oggi Pomeriggio, 7 settembre, su Canale 5 a Pomeriggio 5. Il nuovo format della trasmissione prevede l’assenza del pubblico in studio – invece che distanziati e con mascherine. Una decisione condivisa dalla regina del talk show in stile Mediaset, che si è detta super carica per questo nuovo inizio. La D’Urso, in una recente intervista, ha dichiarato di voler rispettare tutte le regole anticovid, e che ... Leggi su bloglive

zazoomblog : Pomeriggio 5 Barbara D’Urso svela le novità del format - #Pomeriggio #Barbara #D’Urso #svela - QuotidianPost : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso svela le novità del format - IRedcup : @FASTWEBHelp Buon pomeriggio, novità? - SettenewsWeb : Novità da sabato 12 settembre alla biblioteca comunale di San Giorgio su Legnano: l’apertura al pubblico sarà anche… - ANIT_1984 : ?? Questo pomeriggio alle 15.00 non perderti il webinar in diretta streaming sulle ultime novità del Bonus 110% ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio novità Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera