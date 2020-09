Pd: Zingaretti in direzione per il nodo referendum e il rebus regionali (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - Si riunirà alle 12 la direzione nel corso della quale Nicola Zingaretti chiederà ufficialmente al Pd di sposare la linea del Sì al referendum, forte della legge elettorale e delle riforme entrate nel calendario dell'Aula di Montecitorio. Risultati di fronte ai quali comunque il segretario dem non può ancora tirare il fiato perché il clima nel partito continua a essere teso e l'approssimarsi delle regionali non aiuta a ritrovare serenità. Il Pd sente di poter andare sul velluto solo in Campania, mentre Puglia, Marche, Liguria, Valle D'Aosta, Veneto, e anche Toscana, si racconta di una partita tutta da giocare. E l'incertezza, come spesso avviene, sta creando timori e sospetti anche nei gruppi parlamentari. La pole position ... Leggi su agi

AGI - Si riunirà alle 12 la Direzione nel corso della quale Nicola Zingaretti chiederà ufficialmente al Pd di sposare la linea del Sì al referendum, forte della legge elettorale e delle riforme entrat ...

Mattarella (seccato) esclude il bis al Colle Zingaretti: al governo serve un tagliando

La linea è già nota, come altrettanti noti i distinguo interni e il fatto che ci sia una corposa pattuglia dem che fa apertamente campagna per il No e che avrebbe voluto una discussione in direzione u ...

La linea è già nota, come altrettanti noti i distinguo interni e il fatto che ci sia una corposa pattuglia dem che fa apertamente campagna per il No e che avrebbe voluto una discussione in direzione u ...