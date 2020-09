Napoli, la conferma che non ti aspetti arriva in attacco (Di lunedì 7 settembre 2020) Respinte offerte per Petagna: l’ex Spal resterà al Napoli per giocarsi le sue carte. Nonostante ci sia abbondanza in attacco La lista dei partenti è lunga. Del resto 34 calciatori sono tanti. E’ questo l’attuale numero degli uomini disponibili per Gattuso. Bisogna tagliarne almeno 10. L’amministratore del Napoli, l’uomo dei conti, vale a dire Chiavelli, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

nino_pitrone : #DeLuca conferma l'inchiesta su di lui e attacca #Nappi, che lo denunciò... - news24_napoli : Rastelli: “Pioli ha meritato la conferma con i risultati” - gen_napoli : E mentre la Francia ???? ha già pronto il piano per il #recoveryfund, nell'Italia ???? delle campagne elettorali perman… - gen_napoli : @DavideGiac E mentre la Francia ???? ha già pronto il piano per il #recoveryfund, nell'Italia ???? delle campagne elett… - WolfMercato : Nel complesso non ci sono offerte per Fabian Ruiz, ma il suo agente sta parlando con mezza Europa e ha detto al Nap… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli conferma Napoli, De Laurentiis conferma: "Koulibaly e Milik sono sul mercato" Goal.com Coronavirus in Basilicata, i contagi lucani tornano a quota 100: Mai così tanti dal 17 maggio

POTENZA – Due sorelle coi rispettivi consorti, rientrati nei giorni scorsi dalla Sardegna a Lauria, e già risultati positivi al test rapido effettuato allo sbarco nel porto di Civitavecchia. Più una d ...

Napoli donna precipita dal balcone di casa e muore: “Ho sentito un tonfo”

Una donna è precipitata dal balcone di casa al Rione Alto, Napoli, ed è morta a causa dell’impatto. La polizia sta indagando sull’accaduto. Tragedia nelle scorse ore a Napoli, dove una donna è decedut ...

POTENZA – Due sorelle coi rispettivi consorti, rientrati nei giorni scorsi dalla Sardegna a Lauria, e già risultati positivi al test rapido effettuato allo sbarco nel porto di Civitavecchia. Più una d ...Una donna è precipitata dal balcone di casa al Rione Alto, Napoli, ed è morta a causa dell’impatto. La polizia sta indagando sull’accaduto. Tragedia nelle scorse ore a Napoli, dove una donna è decedut ...