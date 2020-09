L'orso M49 è stato catturato (Di lunedì 7 settembre 2020) catturato l' orso M49 , protagonista di due fughe in un anno dal recinto del Centro faunistico del Casteller, l'ultima a fine luglio. Lo rende noto il Corpo forestale del Trentino precisando che l'... Leggi su today

Roma, 7 set. (askanews) – Il Corpo forestale provinciale del Trentino comunica l’avvenuta cattura di M49, l’orso fuggito dal recinto del Casteller a fine luglio. L’operazione è stata portata a termine ...‘Papillon’, come era stato ribattezzato il plantigrado dopo la prima delle due fughe, è finito in una trappola a tubo nella zona del Lagorai, in Trentino. E’ stato catturato in Trentino l’orso M49, p ...