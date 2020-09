Lorenzo Kruger protagonista del prossimo appuntamento di Teatri in Blu. L'irriverente frontman dei Nobraino in uno show da solista a Cetara ... (Di lunedì 7 settembre 2020) Per info 329 4022021 - info@erreteatro.it. I biglietti sono disponibili fino a esaurimento posti, per garantire la partecipazione in sicurezza del pubblico. Per l'accesso al luogo dello spettacolo è ... Leggi su gazzettadisalerno

GazzettaSalerno : Lorenzo Kruger protagonista del prossimo appuntamento di Teatri in Blu. L’irriverente frontman dei Nobraino in uno… - salernocitta : Lorenzo Kruger protagonista di Musiche Metropolitane a Cetara - Fil_CP : Ieri sera sul palco del @filagosto all’ @Edone_Bergamo ?? È stato un grandissimo partecipare a questo festival ed es… - davideidee : RT @Neutopiablog: Lorenzo Kruger [@nobraino], giudice del ???????????? ?????????????? ???????????? di poesia e musica, interpreta un brano di ?????????????? ?????????? ????… - Neutopiablog : Lorenzo Kruger [@nobraino], giudice del ???????????? ?????????????? ???????????? di poesia e musica, interpreta un brano di ?????????????? ????… -

Lorenzo Kruger protagonista del prossimo appuntamento di Teatri in Blu. L'irriverente frontman dei Nobraino in uno show da solista a Cetara venerdì 11. Gazzetta di Salerno Filagosto, musica dal vivo post-covid «Una sfida che ha aperto nuove strade»

Si è conclusa con il concerto di Kruger all’Edonè, l’edizione 2020 del festival che ha dovuto reinventarsi per «sopravvivere» alle restrizioni post pandemia. Nuove idee che potrebbero far nascere altr ...

Genius loci, concerti alla scoperta di luoghi straordinari

TOLFA – Oggi a Tolfa parte la rassegna ”Genius Loci”: concerti alla scoperta di luoghi straordinari: dal 5 settembre al 10 ottobre, sei imperdibili appuntamenti musicali con interpreti del calibro di ...

