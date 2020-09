La Fiorentina piomba su Milik, De Laurentiis lo "minaccia": i dettagli (Di lunedì 7 settembre 2020) Arek Milik ha il contratto in scadenza con il Napoli. Aurelio De Laurentiis ha minacciato di metterlo fuori rosa in caso di mancato accordo con un nuovo club. Leggi su 90min

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale La Fiorentina piomba su Milik, il Napoli pensa a Castrovill… - i_valenciano : RT @iINSIDER_: Il #Valencia piomba su #Pezzella della #Fiorentina !! - iINSIDER_ : Il #Valencia piomba su #Pezzella della #Fiorentina !! - violanews : Attenta Fiorentina: una big di Serie A piomba su Piatek - - FiorentinaUno : FIORENTINA, Il Milan piomba su Federico Chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina piomba Non solo la Roma, anche la Fiorentina piomba su Milik Forzazzurri Calciomercato, il Napoli tenta di piazzare i suoi esuberi (VIDEO)

NAPOLI – In attesa del ritorno dei nazionali impegnati in giro per l’Europa, il Napoli è tornato a CastelVolturno dopo il ritiro estivo di Castel di Sangro. A tenere banco il calciomercato entrato nel ...

La Fiorentina piomba su Bonaventura: i dettagli

Ricordiamo che Bonaventura ha lasciato il Milan al termine del campionato. Adesso cerca una nuova sistemazione: il Benevento ci ha provato, l’Atalanta è sullo sfondo ma adesso accelera la Fiorentina.

NAPOLI – In attesa del ritorno dei nazionali impegnati in giro per l’Europa, il Napoli è tornato a CastelVolturno dopo il ritiro estivo di Castel di Sangro. A tenere banco il calciomercato entrato nel ...Ricordiamo che Bonaventura ha lasciato il Milan al termine del campionato. Adesso cerca una nuova sistemazione: il Benevento ci ha provato, l’Atalanta è sullo sfondo ma adesso accelera la Fiorentina.