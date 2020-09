Juventus, Arthur: è lui l’uomo chiave del centrocampo (Di lunedì 7 settembre 2020) Con i colpi di mercato iniziati già quest’estate, la Juventus non ha nascosto di voler a tutti i costi rinnovare il reparto del centrocampo. Chi raccoglie l’eredità delle cessioni di Pjanic e Matuidi è Arthur Melo, centrocampista classe ’96 arrivato dal Barcellona a giugno. Il reparto del centrocampo è quello su cui il mister Andrea Pirlo ha cominciato a lavorare più duramente già dalle prime sessioni di allenamento alla Continassa e nel primo test in famiglia contro la Juventus U23 di Lamberto Zauli. Come scrive il Corriere dello Sport, Arthur (che ha preso il numero 5 prima appartenuto a Pjanic) è l’uomo che meglio di tutti può rappresentare il fulcro tecnico dell’idea di gioco che Pirlo sta cercando ... Leggi su tuttojuve24

pisto_gol : Nonostante l’aumento di capitale da 300mln€ del dicembre2019,le mensilità- 2.5-accantonate per Covid, da liquidare… - juventusfc : Non siete ancora andati sul nostro Official Online Store? La maglia di @arthurhromelo vi aspetta! ????… - juventusfc : Il numero di @arthurhromelo? ?? La presentazione del nostro centrocampista termina qui. Ma la giornata continua...… - CronacheTweet : L'ex dirigente del @FCBarcelona parla così di #Suarez alla #Juventus, #Messi, #Arthur e #Pirlo - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Arthur ha già in mano le chiavi della Juventus -