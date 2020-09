Jovetic, una doppietta e prove di rinascita... (Di lunedì 7 settembre 2020) Un destro piazzato sotto porta, uno da fuori. Così riparte Stevan Jovetic, il 'fantasma' del Monaco. Uno che quando tocca il pallone incanta. Ma che di palloni, finora ne ha visti pochi nel Principato,... Leggi su gazzetta

giul91 : L'affare Chiesa sta diventando come quello di Jovetic. Segnato dal voler andare via con nessuno disposto a spendere… - Fiorentinanews : VIDEO: Una traversa e poi la doppietta, #Jovetic torna finalmente simile alla versione viola - DocStrowman : Senza manco una lira mercato con Perisic, Miranda, Jovetic, Telles, Eder IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE IL PRESIDEN… - Paojack81 : @DarthCipollino @RisorgINT Ok boomer Pure Conte voleva Vidal a tutti i costi e a gennaio chiedevano 30 adesso 0 La… - matt_2994 : @devrijfc Thohir in una sessione di mercato ha comprato Miranda Perisic Jovetic Ljajic Montoya e Kondogbia comunque… -

Ultime Notizie dalla rete : Jovetic una Da stella a infortunato cronico, ma ora Jovetic ci riprova: doppietta e rinascita? La Gazzetta dello Sport VIDEO: Una traversa e poi la doppietta, Jovetic torna finalmente simile alla versione viola

Fa quasi strano ma lo Stevan Jovetic di cui parliamo oggi è un ragazzo ormai sopra i 30 anni, in grado però ancora di trascinare il suo Montenegro in Nations League: ieri sera una doppietta sul campo ...

L'Inghilterra ringrazia Bjarnason, Sterling piega l'Islanda. Super Jovetic nel successo del Montenegro

REYKJAVIK (ISLANDA) - Nel primo match del gruppo 2 di Lega A della Nations League l'Inghilterra supera di misura l'Islanda grazie ad un penalty al 90'. Gli uomini di Southgate partono forte cercando s ...

Fa quasi strano ma lo Stevan Jovetic di cui parliamo oggi è un ragazzo ormai sopra i 30 anni, in grado però ancora di trascinare il suo Montenegro in Nations League: ieri sera una doppietta sul campo ...REYKJAVIK (ISLANDA) - Nel primo match del gruppo 2 di Lega A della Nations League l'Inghilterra supera di misura l'Islanda grazie ad un penalty al 90'. Gli uomini di Southgate partono forte cercando s ...