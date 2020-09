Inter, anche per la stagione 2020/2021 sarà Volvo l’official car partener (Di lunedì 7 settembre 2020) Rinnovata la partnership tra Inter e Volvo anche per la stagione 2020/2021 Proseguirà anche nella stagione 2020/2021 la partnership tra Inter e Volvo. La casa automobilistica svedese sarà ancora l’official car partner dei nerazzurri. A comunicare il rinnovo dell’accordo è il club nerazzurro attraverso una nota sul sito ufficiale. “Continua il sodalizio tra Inter e Volvo Car Italia: nel corso di un evento tenutosi questa sera al Volvo Studio Milano, le due aziende hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di fornitura per la stagione sportiva ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | RECAP Disponibile su @DAZN_IT anche il terzo episodio di #TogetherAsATeam! Guardalo subito ??… - sole24ore : Inter, dal sogno Messi all’austerity forzata. Anche in casa nerazzurra comanda Pechino - FcInterNewsit : TS - Lautaro, il Barça ricordo lontano. Inter pronta al rinnovo: 5 mln + bonus e anche la clausola verrà rivista - sygon85 : RT @GiuSette7: Anche l'Inter si adoperò per Recoba, solo che Oriali, avendo molta fretta, bypassa il problema procurando un passaporto del… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Vidal e #Kanté, ma anche... Ranocchia e Caputo. Quando #Conte si affida ai suoi fedelissimi -

Ultime Notizie dalla rete : Inter anche A tutto Cavani: è lui lo svincolato più ambito al mondo tra America, Europa, Juve e Inter Calciomercato.com Calciomercato Inter, doppio addio in Premier | Arriva il tesoretto

L’Inter è dunque molto focalizzata anche sugli addii. Alcuni intermediari sono infatti già al lavoro per portare in Premier League lo stesso Dalbert insieme ad uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliard ...

Roma, Fienga: "Dzeko nostro capitano fin quando lo vorrà"

Per la nuova Roma di Friedkin è e sarà un calciomercato intenso, che dipenderà molto dalla situazione di Edin Dzeko. Sull'attaccante bosniaco c'è la Juventus, motivo per cui la punta è tornata al cent ...

L’Inter è dunque molto focalizzata anche sugli addii. Alcuni intermediari sono infatti già al lavoro per portare in Premier League lo stesso Dalbert insieme ad uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliard ...Per la nuova Roma di Friedkin è e sarà un calciomercato intenso, che dipenderà molto dalla situazione di Edin Dzeko. Sull'attaccante bosniaco c'è la Juventus, motivo per cui la punta è tornata al cent ...