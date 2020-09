Ilicic torna a Zingonia tra cori e striscioni (Di lunedì 7 settembre 2020) E’ tornato – finalmente – a Bergamo Josip Ilicic. Lo sloveno, assente per problemi personali da fine luglio, ha fatto ritorno a Zingonia. C’era grande fermento per l’arrivo dell’attaccante , tant’è che ad attenderlo fuori dai cancelli c’erano alcuni tifosi bergamaschi che hanno subito incoraggiato il loro beniamino. In più erano stati affissi fuori dal da Zingonia tre striscioni: uno con l’emblematica frase in dialetto “Josip mola mia (Josip non mollare), Bergamo è con te”, un altro con una gigantografia raffigurante un’esultanza dello sloveno. In attesa di rivederlo col gruppo, come annunciato da Gasperini, Ilicic svolgerà alcune sessione di allenamento individuali. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla

