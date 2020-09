Ferite, biglietti aerei, la preoccupazione: i punti oscuri sulla morte di Paciolla in Colombia (Di lunedì 7 settembre 2020) La preoccupazione delle ultime ore, le Ferite, i biglietti aerei: nel dossier dell’indagine sulla morte di Mario Paciolla, trentatreenne italiano in missione Onu trovato morto in Colombia lo scorso 15 luglio, i punti oscuri sono tanti. A parlare dell’indagine Colombiana e dei prossimi riscontri dei periti è il Corriere della Sera.Agli inquirenti il compito di capire, a sette settimane dalla morte, se Paciolla si sia ucciso o sia stato assassinato. Una domanda a cui era apparso difficile rispondere già all’arrivo della salma del giovane a Roma, il 23 luglio: cosparsa di segatura e non ricomposta.In quelle condizioni gli esami necroscopici ... Leggi su huffingtonpost

giorgita_ : RT @HuffPostItalia: Ferite, biglietti aerei, la preoccupazione: i punti oscuri sulla morte di Paciolla in Colombia - patriziarutigl1 : RT @HuffPostItalia: Ferite, biglietti aerei, la preoccupazione: i punti oscuri sulla morte di Paciolla in Colombia - HuffPostItalia : Ferite, biglietti aerei, la preoccupazione: i punti oscuri sulla morte di Paciolla in Colombia - monimiao : Certe ferite non si possono rimarginare. Ci siamo quasi, #After2 è al cinema dal 2 settembre. #AfterIlFilm Acquista… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferite biglietti Ferite, biglietti aerei, la preoccupazione: i punti oscuri sulla morte di Paciolla in Colombia L'HuffPost Ferite, biglietti aerei, la preoccupazione: i punti oscuri sulla morte di Paciolla in Colombia

La preoccupazione delle ultime ore, le ferite, i biglietti aerei: nel dossier dell’indagine sulla morte di Mario Paciolla, trentatreenne italiano in missione Onu trovato morto in Colombia lo scorso 15 ...

“Hospitale – Il futuro della memoria”, il biglietto da visita di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21

L’opera realizzata all’interno dell’Ospedale Vecchio racconta, con disegni e video, la storia di un edificio che ha attraversato le vicende della città nel corso di sei secoli PARMA. L’Ospedale Vecchi ...

La preoccupazione delle ultime ore, le ferite, i biglietti aerei: nel dossier dell’indagine sulla morte di Mario Paciolla, trentatreenne italiano in missione Onu trovato morto in Colombia lo scorso 15 ...L’opera realizzata all’interno dell’Ospedale Vecchio racconta, con disegni e video, la storia di un edificio che ha attraversato le vicende della città nel corso di sei secoli PARMA. L’Ospedale Vecchi ...