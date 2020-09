«Erano furie, Willy non respirava più. L’ho visto morire»: il racconto di un amico del 21enne ucciso (Di lunedì 7 settembre 2020) «Erano furie, Willy non respirava più. L’ho visto morire»: il drammatico racconto di un amico del 21enne ucciso fa venire i brividi. Willy Monteiro aveva 21 anni. Voleva solo fare il cuoco e difendere ciò in cui credeva. Due belve lo hanno ucciso con una ferocia inaudita. A calci e pugni. A mani nude. Pesava solo 50 kg Willy: i suoi carnefici che lo hanno massacrato di botte sono grossi almeno il doppio. Per non parlare della vigliaccheria del branco… Oggi, a poche ore da un omicidio efferato per cui ci si augura che la giustizia non trovi scappatoie di legge e non accolga attenuanti giuridiche, parlano gli amici della vittima. ... Leggi su secoloditalia

Gabriele Bianchi, arrestato per l’omicidio di Willy fu intervistato dal Tg3 come «negoziante modello» del dopo-Covid

Le sue passioni, come chiarisce nel profilo Fb traboccante di frasi spavalde e foto con pettorali e tatuaggi bene in mostra, sono sempre state kick boxing e karate. Ma Gabriele Bianchi, uno dei quattr ...

