Elly Schlein insultata su Twitter dal prof Gervasoni. Bonaccini: “Lei è semplicemente un cialtrone” (Di martedì 8 settembre 2020) “Ma che è, un uomo?”. Con questa frase offensiva Marco Gervasoni, docente ordinario di Storia contemporanea all’Università del Molise, ha commentato su Twitter la copertina dell’Espresso dedicata alla vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein. Gervasoni non è nuovo per i suoi commenti misogini sui social, tanto che a settembre 2019 fu cacciato dalla Luiss dopo un Tweet contro Carola Rackete e la ong Sea Watch. Non contento Gervasoni, dopo aver attaccato tra le altre anche Liliana Segre e Ilaria Cucchi, ora il docente se la prende con Schlein, criticandola per il suo aspetto fisico. La frase di Gervasoni non è passata inosservata su Twitter e sono stati numerosi i messaggi ... Leggi su ilfattoquotidiano

