DOOM può essere riprodotto anche suun test di gravidanza

DOOM può essere riprodotto anche su...un test di gravidanza (Di lunedì 7 settembre 2020) Foone Turing è un ingegnere hardware e programmatore di software che attraverso Twitter ha mostrato una vera meraviglia tecnologica creata recentemente, ovvero DOOM riprodotto su un test di gravidanza. Sì, avete letto bene.Secondo un suo recente aggiornamento "La CPU esistente non può essere riprogrammata e l'LCD esistente può mostrare solo 4 cose, quindi abbiamo dovuto sostituirle entrambe per apportare eventuali modifiche". Foone ha anche affermato che una volta completato il design, pubblicherà una guida pratica in modo che altri possano realizzare il proprio test di gravidanza video.Per l'occasione il talentuoso programmatore ha pubblicato un video su Twitter che mostra DOOM in esecuzione sul mini ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #DOOM può essere riprodotto anche su un...test di gravidanza. - DarioConti1984 : Dopo 27 anni, Doom può essere giocato a tutto schermo - MilanoCitExpo : Dopo 27 anni, Doom può essere giocato a tutto schermo #DipartimentoInnovazioneTecnologia - tech_gamingit : Da oggi si può giocare a DOOM anche con un test di gravidanza - oOShinobi777Oo : Da oggi si può giocare a DOOM anche con un test di gravidanza -

Ultime Notizie dalla rete : DOOM può