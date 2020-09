De Luca indagato per falso e truffa. L’accusa: fece assumere in Regione i suoi 4 autisti senza requisiti (Di lunedì 7 settembre 2020) falso e truffa. Vincenzo De Luca sarebbe indagato dalla Procura di Napoli per aver fatto assumere in Regione i suoi autisti, quattro vigili urbani di Salerno, che non avevano i requisiti per la “promozione”. I quattro, che non sono indagati, sarebbero stati assunti con il ruolo di addetti o responsabili di segreteria, ricevendo anche un aumento di stipendio. “Tutta colpa di un banale incidente” A dare la notizia dell’indagine, che sarebbe partita prima del lockdown, è stato il quotidiano la Repubblica. “Tutta colpa di un banale incidente“, scrive Conchita Sannino che firma l’articolo. Ad accendere i riflettori sugli autisti di De Luca fu, infatti, ... Leggi su secoloditalia

