Covid, Pregliasco a Inews24: “Virus morto? Sciocchezze che sottovalutano il pericolo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, risponde alle domande di Inews24 sulla diffusione del Covid19 e la cossidetta seconda ondata. Direttore Pregliasco, come valuta la situazione dei contagi in Italia? La situazione attuale è endemica e non più epidemica della malattia, una presenza di pochi casi con una tendenza all’aumento ma con una … L'articolo Covid, Pregliasco a Inews24: “Virus morto? Sciocchezze che sottovalutano il pericolo” proviene da www.Inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : #Scuola, #Pregliasco: 'Casi #Covid saliranno' - Adnkronos : #Covid, Pregliasco: '#Sesso con #mascherina? Ha senso' - zorogat : @zanoni_carlo @Cinziadandrea @Cartabellotta @istsupsan Non c'è da scherzare con l'influenza, eccoti un bello studio… - italiaserait : “Con il ritorno nelle scuole ed alle attività lavorative i casi di Covid saliranno”, prevede Pregliasco - infoitsalute : Via ai cani anti-Covid negli aeroporti, i dubbi dei virologi. Pregliasco: “Azzardato e rischioso” -