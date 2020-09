Coronavirus: picco di contagi in Campania, salgono i ricoverati in terapia intensiva (Di lunedì 7 settembre 2020) Continua a salire il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva negli ospedali italiani dopo aver contratto il Coronavirus. 1.108 il numero dei nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alla giornata di ieri quando i nuovi casi erano 1.297. Gli ultimi aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia nel bollettino della Protezione Civile. Coronavirus Italia: aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva Ieri erano 133, oggi sono 142: sono questi i numeri che arrivano dalle terapie intensive italiane dove si trovano i più gravi pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Continua ad essere stabilmente alto il numero delle persone che ... Leggi su thesocialpost

