Colleferro, uno degli aggressori ha condiviso un video “satirico” dopo la morte di Willy Monteiro (Di lunedì 7 settembre 2020) Colleferro: dopo la morte di Willy Gabriele Bianchi pubblica un video umoristico su Fb dopo la morte per pestaggio di Willy Monteiro Duarte (qui un suo profilo), a Colleferro (Roma), Gabriele Bianchi, uno dei quattro aggressori arrestato insieme al fratello Marco con l’accusa di omicidio preterintenzionale, ha pubblicato un video umoristico sulla sua pagina Facebook. L’indiscrezione è trapelata in ambienti investigativi ma trova conferma dall’orario vergato sul post della pagina social dello stesso Bianchi. Il video social postato da Bianchi risale a domenica 6 settembre alle 6.39, il pestaggio letale del 21enne di origini capoverdiane, ... Leggi su tpi

L'ondata di indignazione per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, il capoverdiano massacrato a Colleferro durante una rissa, travolge i profili social dei quattro ragazzi accusati del pestaggi ...

Come possono dei ragazzi giovani ritrovarsi degli spietati assassini. Non ci sono parole per esprimere il cordoglio per la morte di un ragazzo così solare e così bello. Non si può morire a 21 anni per ...

