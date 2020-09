Ciacciarelli: pubblicare decreto regolamentazione Parco Nazionale (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – “La Regione Lazio, ai primi di settembre, pubblica il decreto in oggetto, per la regolamentazione dell’attivita’ venatoria nell’area di protezione esterna al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che comporta anche la pubblicazione di norme per la tutela di determinate aziende faunistico venatorie ricadenti nel perimetro del Parco. Il decreto in parola e’ importante, anche ai fini delle attivita’ di tutela dell’orso marsicano e per la disciplina della caccia al cinghiale.” “Una specie questa che va monitorata al piu’ presto, con apposito disciplinare, visti tutti i danni causati da tempo da questi animali, specialmente nelle zone del Frusinate, sia alle aziende agricole che alle coltivazioni. Per non ... Leggi su romadailynews

Roma – “Come noto, con specifico provvedimento del 2020, l’Ares 118 ha indetto un concorso pubblico per autisti. In seguito all’emergenza epidemiologica nazionale, il concorso de quo e’ stato sospeso, ...

