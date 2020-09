Catturato l’orso Papillon, era fuggito dal recinto del Casteller in Trentino (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Corpo forestale provinciale del Trentino ha comunicato l’avvenuta cattura di M49 (Papillon), l’orso fuggito dal recinto del Casteller a fine luglio. L’operazione è stata portata a termine nella zona del Lagorai, dove l’animale si trovata nell’ultimo periodo, mediante trappola a tubo, già utilizzata in passato per questo stesso esemplare. Ulteriori dettagli saranno forniti in serata.L'articolo Catturato l’orso Papillon, era fuggito dal recinto del Casteller in Trentino Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

