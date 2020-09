Catherine Spaak: ‘Ho avuto un’emorragia cerebrale, non camminavo’ (Di lunedì 7 settembre 2020) “Ho vissuto un periodo difficile di cui non ho nessuna vergogna a parlare, la maggior parte delle persone che si ammalano gravemente vogliono nasconderlo”. Catherine Spaak è ospite della prima puntata della nuova stagione di Storie Italiane, su Rai 1, e oltre a presentare il nuovo film che la vede protagonista, La vacanza, parla di quel che le è successo recentemente: “Io ho avuto un’emorragia cerebrale, delle crisi epilettiche dovute alle conseguenze di questa cicatrice, di 6 mesi fa”. “Non sono venuta qui solo per parlare del mio film” spiega l’attrice nel salotto di Eleonora Daniele, “sono venuta per dire che se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Un’emorragia cerebrale non fa piacere a nessuno, però come vedete sono ... Leggi su tvzap.kataweb

Gazzettino : Catherine Spaak, rivelazione choc a Storie Italiane: «Ho avuto un'emorragia celebrale e crisi epilettiche» - zazoomblog : Catherine Spaak ‘Ho avuto una emorragia cerebrale sei mesi fa’ - #Catherine #Spaak #avuto #emorragia - scuroscuroscuro : RT @Corriere: Catherine Spaak: «Ho avuto un’emorragia cerebrale, dobbiamo parlare delle malattie» - Corriere : Catherine Spaak: «Ho avuto un’emorragia cerebrale, dobbiamo parlare delle malattie» - BISLACCO3 : RT @Bordnassela: @GiusCandela Catherine Spaak si dissocia già dopo 5 minuti ???? -