Carlos va a vivere con Fabrizio Corona e Nina Moric scrive sui social (Di lunedì 7 settembre 2020) Carlos ha deciso di andare a vivere con Fabrizio Corona. Da giorni lo vediamo in casa di suo padre e sempre meno in compagnia di Nina Moric. E così la modella a chi le chiede come mai suo figlio abbia preso questa decisione risponde che ormai Carlos Maria è maggiorenne e può decidere cosa fare. “Credo che con suo padre si diverta di più, io forse sono noiosa per lui” ha scritto Nina in uno dei commenti rispondendo a chi le chiedesse spiegazioni. E poi ha deciso di fare un lungo post, per sfogarsi, per far capire a suo figlio che sente moltissimo la sua mancanza. E per l’ennesima volta lancia anche una frecciata al suo ex marito: “cerca di far capire che non sei tu che dev’essere padre ma sei ... Leggi su ultimenotizieflash

