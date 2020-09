Atp Kitzbuhel 2020: programma e ordine di gioco di martedì 8 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Il programma e l’ordine di gioco del torneo Atp di Kitzbuhel 2020 di domani, martedì 8 settembre. Ad aprire al giornata sul campo centrale saranno Hurkacz e Joao Sousa, a seguire ci sarà anche il ritorno in campo del giapponese Kei Nishikori, che se la vedrà contro Miomir Kecmanovic, avversario non molto semplice. Sul campo Kuchenmeister, invece, il primo match sarà quello tra Gerasimov e Marterer. CAMPO CENTRALE Alle ore 10:30 – (5) Hubert Hurkacz vs Joao Sousa Non prima delle 12:30 – (WC) Sebastian Ofner vs Radu Albot Non prima delle 12:30 – Miomir Kecmanovic vs (6) Kei Nishikori Non prima delle 12:30 – Yoshihito Nishioka vs (7) Guido Pella CAMPO KUCHENMEISTER Alle ore 10:30 – (2) Egor Gerasimov vs Maximillian ... Leggi su sportface

