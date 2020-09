AppGallery di Huawei accoglie un’altra importante app bancaria (Di lunedì 7 settembre 2020) Huawei AppGallery accoglie un'altra importante app bancaria: gli utenti Huawei Mobile Services possono ora utilizzare l'app FINECO. L'articolo AppGallery di Huawei accoglie un’altra importante app bancaria proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

spazioitech : L’applicazione FINECO da oggi su Huawei AppGallery #SpazioiTech - MatteoOpc : L’applicazione FINECO da oggi su Huawei AppGallery #SpazioiTech - Denymexi : L’applicazione FINECO da oggi su Huawei AppGallery #SpazioiTech - batista70phone : L’app FINECO è disponibile su Huawei AppGallery - GizChinait : L'online banking di Fineco arriva anche su #HUAWEI AppGallery #HuaweiAppGallery -

Ultime Notizie dalla rete : AppGallery Huawei

Spazio iTech

L’applicazione ufficiale di Fineco è ora disponibile al download anche all’interno del market di app Huawei AppGallery: tutti i dettagli. L’applicazione ufficiale di Fineco sbarca anche sullo store Hu ...Come Huawei ha reso noto all’ultima conferenza tenuta a IFA 2020, la sua App Gallery sta crescendo a dismisura con un gran numero di consensi. Proprio per restare in tema l’applicazione FINECO è dispo ...