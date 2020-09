Al via gli incontri per “Metti una sera … un autore al Teatro Romano” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAl via gli incontri culturali promossi dall’associazione Culture e Letture in collaborazione con l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento. L’associazione culturale Culture e Letture, nell’ambito delle iniziative di diffusione della lettura proposte alla città, ha promosso una serie di incontri con l’autore nel magnifico scenario del Teatro Romano. Dal 16 al 17 settembre prossimo Antonio Esposito, Federica De Paolis e Maurizio Ponticello parleranno delle loro ultime pubblicazioni con gli interventi di alcuni membri dell’associazione. L’iniziativa che vorrebbe essere il numero 0 di futuri festival del libro, si svolgerà nel pieno rispetto della normativa Antcovid, con ingresso a numero chiuso e con prenotazione al ... Leggi su anteprima24

borghi_claudio : @Giore_ Via dai, girare pagina, io sono sempre solo stato attaccato da tutti quelli che si autodefinivano i veri so… - davidealgebris : Col taglio dei parlamentari gli italiani all’estero conteranno zero - fattoquotidiano : “Una tanica di benzina e via”. E all’appello, degno delle SS, si associa il candidato sindaco ad Avezzano della Leg… - Fredericknapoli : Birmingham, la polizia arresta un 27enne per gli accoltellamenti nella notte di domenica - ixiidave : @VincenzoLombar1 @Napoli_Report per fare queste operazioni hai i ricavi di allan,kk,milik e tutti gli esuberi più l… -

Ultime Notizie dalla rete : via gli Bordighera, al via gli interventi di pulizia di tombini e caditoie Riviera24 Monzambano alle urne: dimezzati i candidati

Erano quattro in corsa cinque anni fa per guidare l’amministrazione collinare. Spinte civiche e di partito si fondono nelle formazioni che si affrontano MONZAMBANO. Nell'anno più buio per via dell'eme ...

Approvate quasi 900.000 sospensioni dei mutui in Spagna a causa del covid

In Spagna continua la moratoria sui pagamenti dei mutui nel bel mezzo della crisi dovuta al coronavirus. Una sospensione temporanea di cui beneficiano sia i dipendenti che i lavoratori autonomi e che ...

Erano quattro in corsa cinque anni fa per guidare l’amministrazione collinare. Spinte civiche e di partito si fondono nelle formazioni che si affrontano MONZAMBANO. Nell'anno più buio per via dell'eme ...In Spagna continua la moratoria sui pagamenti dei mutui nel bel mezzo della crisi dovuta al coronavirus. Una sospensione temporanea di cui beneficiano sia i dipendenti che i lavoratori autonomi e che ...