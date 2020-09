VIDEO - Hamsik in Cina dà spettacolo anche a ping pong: le immagini sui social (Di domenica 6 settembre 2020) Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, si diletta in Cina sfoggiando le sue qualità da poli-atleta. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : VIDEO - Hamsik in Cina dà spettacolo anche a ping pong: le immagini sui social - pasqualecaso92 : Io ogni volta che penso a Marek #Hamsik in Cina: -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Hamsik VIDEO - Hamsik in Cina dà spettacolo anche a ping pong: le immagini sui social Tutto Napoli VIDEO - Hamsik in Cina dà spettacolo anche a ping pong: le immagini sui social

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, si diletta in Cina sfoggiando le sue qualità da poli-atleta. Lo slovacco è attualmente impegnato nel campionato cinese col il suo Dalian, ma nei momenti di pausa ...

Prima la papera poi il gol di Hamsik

Il"Dalian Yifang"guidato da Benitez va ko contro lo Shenzhenshi"per 3-2 ...

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, si diletta in Cina sfoggiando le sue qualità da poli-atleta. Lo slovacco è attualmente impegnato nel campionato cinese col il suo Dalian, ma nei momenti di pausa ...Il"Dalian Yifang"guidato da Benitez va ko contro lo Shenzhenshi"per 3-2 ...