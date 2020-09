Rissa a Colleferro, vicino Roma: 21enne ucciso a calci e pugni (Di domenica 6 settembre 2020) Una Rissa è finita in tragedia nella notte a Colleferro, vicino Roma. Un 21enne è morto dopo essere stato picchiato in strada durante una lite con più persone. Il ragazzo, soccorso in gravissime condizioni, è arrivato morto in ospedale. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno fermato alcune persone. Le loro posizioni sono al vaglio. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto.“Siamo sconvolti, siamo una cittadina di persone per bene e non siamo abituati ad episodi di questo tipo. Infatti, dopo questa tragedia, si respira un’aria diversa in paese. La Rissa, tra l’altro, era tra ragazzi provenienti da Artena e da Paliano. Non c’erano giovani di Colleferro. Nessuno ... Leggi su huffingtonpost

