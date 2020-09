Ostia. Stabilimento balneare trasformato in discoteca: scatta la sanzione (Di domenica 6 settembre 2020) Anche nelle notti di questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno portato avanti una mirata attività di vigilanza per limitare i comportamenti poco responsabili e rischiosi per la salute pubblica con particolare attenzione alle località maggiormente affollate e nelle zone tipiche della movida. Circa 3mila i controlli delle pattuglie sul territorio: non solo per far rispettare le normative anti-covid, ma anche per contrastare le condotte pericolose alla guida ed i fenomeni illegali legati all’abusivismo commerciale e alla vendita e consumo di alcolici. Leggi anche: Roma e la movida, controlli a tappeto: troppi assembramenti, chiusi 2 locali Ad Ostia uno Stabilimento è stato sanzionato per lo svolgimento di attività di discoteca che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Leggi anche: Roma e la movida, controlli a tappeto: troppi assembramenti, chiusi 2 locali Ad Ostia uno stabilimento è stato sanzionato per lo svolgimento di attività di discoteca che è stata ...

Roma, la mappa del contagio di agosto: i quartieri con più aumenti di casi in estate

Ostia, Torre Angela, Tuscolano, Centocelle, Trieste e Val Melaina. Sono questi i sei quartieri di Roma, stando ai dati diffusi dalla Regione Lazio, in cui sono stati registrati più casi di coronavirus ...

