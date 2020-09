Migranti, Lamorgese: “Barchini? Non possiamo affondarli. Bisogna impedire che partano” (Di domenica 6 settembre 2020) "Una delle accuse che ci rivolgono è che non abbiamo bloccato gli sbarchi autonomi. Ma non possiamo certo bloccare i barchini affondandoli. Non devono partire". Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, intervenendo al Forum Ambrosetti, ha affrontato il tema Migranti. Tra i dati emersi durante l’evento è stato ricordato che tra luglio e agosto oltre 12mila Migranti sono arrivati via mare in Italia, in stragrande maggioranza autonomamente su barchini provenienti dalla Tunisia. Il ministro tiene a puntualizzare che l'apporto delle navi umanitarie all'aumento degli arrivi estivi - sempre al centro di polemiche politiche - è stato minimo. "Negli ultimi due mesi - ha detto - tutti i Migranti sono arrivati con sbarchi autonomi, l'unico arrivo con una nave Ong (la Sea Watch 4 a ... Leggi su tg24.sky

