“Mi vuoi sposare?”. Chiede la mano alla sua fidanzata poi muore annegato dopo pochi minuti (Di domenica 6 settembre 2020) Incredibile quanto successo nello stato di San Paolo, in Brasile, precisamente a Itupararanga, nella regione di Sorocaba. Un giovane ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, ma è deceduto pochi minuti dopo la proposta, annegando in acqua. La vittima, Joao Guilherme Torres Fadini, aveva 24 anni ed è affogato mentre era intento a nuotare in compagnia di alcuni suoi amici presso una diga. Aveva chiesto da pochissimo di unirsi in matrimonio con la 25enne Larissa Campos. Stando alle prime informazioni diramate dalla stampa, l’uomo aveva organizzato una mini gita con i suoi familiari e gli amici perché era certo di Chiedere la mano alla sua dolce metà. Mentre festeggiavano questo importante ... Leggi su caffeinamagazine

fleursdumal : 37- non abbiamo mai parlato e non mi appari spesso in tl però gaurix lucifer e già mi stai simpaticissima ? se vuoi… - cecinestpasmee : 91. Purtroppo non interagiamo spesso ma ti vedo sempre in tl ma mi stai molto molto simpatico e se vuoi fare amicizia here I am ??? - Pura_Vida69 : RT @Demi9010: @PamelaFerrara @Pura_Vida69 ....e condivisioni su Facebook con foto di Gesù, Madonna o padre pio con la descrizione: ' se vuo… - Giancar70336148 : RT @Ta_nu76: OK, ORA MI AVETE FATTO INCAZZARE?????? SFIDA ACCETTATA!! #Azzolina quando vuoi e dove vuoi. Per il 3 ottobre sono #Libero scegli… - Elvis76739157 : @donnewhatsapp1 @maturafocosa Ciao Sofia io mi chiamo elvis fa Bologna se vuoi puoi contarmi qua su wathsapp 347112… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi vuoi Maurizio Crozza e la nuova imitazione della ministra Azzolina: «A me alla maturità è uscito Covid» Corriere TV