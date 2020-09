Joaquin Phoenix: carriera, biografia e chi è l’attore vincitore dell’Oscar (Di domenica 6 settembre 2020) Joaquin Phoenix: carriera, biografia e chi è l’attore vincitore dell’Oscar Il premio come miglior attore protagonista agli Oscar 2020 va a Joaquin Phoenix per il ruolo interpretato in Joker. Nel corso della premiazione, ha ricordato il fratello River, morto nel 1993 a causa di un’overdose. Joaquin Phoenix: miglior attore protagonista agli Oscar 2020 Come sembrava scontato per molti appassionati di cinema e addetti ai lavori, la statuetta di miglior attore protagonista quest’anno è andata a Joaquin Phoenix per l’interpretazione di Joker, noto personaggio della saga di Batman, nell’omonimo film del 2019 diretto da Todd Philips. Evidentemente ... Leggi su termometropolitico

