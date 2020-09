Inter, Conte deve attendere ma Vidal è più vicino. Ecco cosa manca (Di domenica 6 settembre 2020) Antonio Conte attende la fumata bianca per Arturo Vidal, centrocampista mastino che possa esaltare il centrocampo dell'Inter. Ma il tecnico sa che deve aspettare prima di avere a disposizione il cileno che deve ottenere la “carta de libertad”, la risoluzione del contratto con il Barcellona. Come riporta la Gazzetta dello Sport sul rilascio sono aperte le trattative da giorni con l’agente Fernando Felicevich. La volontà del club blaugrana è chiara, la strategia nerazzurra anche: lasciare che sia l’entourage del giocatore a trattare, per poi rendere effettiva quella bozza di accordo per un biennale più opzione per il terzo anno. cosa mancacaption id="attachment 730661" align="alignnone" width="402" Getty ... Leggi su itasportpress

Corriere : Perché l’Inter non spende più: la Cina ha stoppato Suning e Conte deve viaggiare a costo zero - ZZiliani : Lettura condivisibile. La morale: per fortuna che Conte non allenò Milan e Inter negli anni 60-70: non avremmo mai… - capuanogio : #Nainggolan torna ad allenarsi agli ordini di #Conte. Il veto dell’#Inter alla sua permanenza è caduto e potrebbe r… - elnino9002 : Perché #vidal e #naingollan a detta di tutti sono degli ubriaconi!? #Inter #amala #Conte #6settembre #spininelfianco #TheGreenNation - occececco : RT @fcin1908it: Nainggolan, nuova chance all'Inter? Conte lo stima, no a un nuovo prestito: può rimanere - -