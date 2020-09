Incidente mortale sull’autostrada per Napoli, coinvolte due auto e un camion: un morto (Di domenica 6 settembre 2020) Capua. Tragico Incidente sull’A1, morto un uomo. Per cause ancora tutte da chiarire nello scontro sono state coinvolte due autovetture e un mezzo pesante. Il tratto di strada interessato dall’Incidente è stato riaperto intorno alle 7,15 di stamane il tratto compreso tra Caianello e Capua in direzione Napoli sull’autostrada A1. La direttrice era stata chiusa a … L'articolo Incidente mortale sull’autostrada per Napoli, coinvolte due auto e un camion: un morto Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Caserta / Maddaloni – Intorno alle 2,00 di questa notte si è verificato un drammatico scontro tra due auto lungo la variante anas tra Caserta e Maddaloni. A scontrarsi una Fiat 500 L ed una Renault Cl ...

Auronzo, le drammatiche immagini della tragedia in cui è morto un soccorritore

Ecco le prime immagini dell'incidente mortale in cui ha perso la vita l'appuntato scelto Sergio Francese, durante un'esercitazione alle tre cime di Lavaredo. L'appuntato scelto Francese è stato colpit ...

