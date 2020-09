Il Mattino: aut aut di De Laurentiis, 90 milioni per Koulibaly o resta a Napoli (Di domenica 6 settembre 2020) Spuntano due novità per quanto riguarda il futuro di Koulibaly e la trattativa con il City. Le riporta oggi Il Mattino. Prima certezza: qui non si fa sconti a nessuno. De Laurentiis ha dato un aut aut a Ramadani: se il City non arriva con una offerta scritta – e senza interlocutori – ai 90 milioni che chiede il Napoli, Kalidou Koulibaly resterà in azzurro ancora una stagione Una soluzione che rallegra sicuramente il tecnico, ma si credeva avrebbe causato contrarietà allo stesso difensore che ha espresso il desiderio di partire per una nuova avventura dovesse restare non avrà il mal di pancia Anche il Psg resta interessato al difensore, ma l’agente ha fatto sapere che non potrebbe arrivare ad ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Mattino: aut aut di De Laurentiis, 90 milioni per Koulibaly o resta a Napoli Il presidente è pronto a tenersi il… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino aut Coronavirus e scuola in Campania: la lunga lista di «questo manca», alta tensione con... Il Mattino Coronavirus e scuola in Campania: la lunga lista di «questo manca», alta tensione con il ministero

Tanto tuonò che piovve. E i tuoni dalla Regione Campania avevano iniziato a fare molto rumore da una settimana, cioè da quando il presidente Vincenzo De Luca spazientito dai continui nulla di fatto de ...

Sicurezza sui bus e Covid, la paura dei genitori padovani: "A scuola con la bici o in auto"

PADOVA. C’è chi si sta organizzando per portare il figlio a scuola in auto, chi ha già individuato la bicicletta come mezzo perfetto, chi è ancora in alto mare e se la situazione rimarrà questa non sa ...

Tanto tuonò che piovve. E i tuoni dalla Regione Campania avevano iniziato a fare molto rumore da una settimana, cioè da quando il presidente Vincenzo De Luca spazientito dai continui nulla di fatto de ...PADOVA. C’è chi si sta organizzando per portare il figlio a scuola in auto, chi ha già individuato la bicicletta come mezzo perfetto, chi è ancora in alto mare e se la situazione rimarrà questa non sa ...