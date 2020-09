Il Genoa vuole Inglese: soldi e Favilli sul piatto (Di domenica 6 settembre 2020) Un sondaggio, poi l'affondo: il Genoa sembra fare sul serio per Roberto Inglese. Il centravanti del Parma piace ancora a Daniele Faggiano, che vorrebbe regalare al suo allenatore una punta di peso. ... Leggi su parmatoday

Ultime Notizie dalla rete : Genoa vuole Il Genoa vuole Inglese: soldi e Favilli sul piatto ParmaToday Calciomercato, il Bologna a un passo da Hickey. Il Genoa piomba su Inglese

Walter Sabatini, direttore dell'area tecnica del club emiliano, annuncia l'acquisto del terzino scozzese: battuta la concorrenza del Bayern Monaco ...

Dalla Spagna: Borja Valero più vicino al Genoa

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Borja Valero tra Genoa ed Hellas Verona. Dalla Spagna, però, trapela che il dubbio sia risolto: il centrocampista ex Inter vestirà di ros ...

