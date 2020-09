Gomorra 5: ecco quando iniziano le riprese e dove si terranno (Di lunedì 7 settembre 2020) A Venezia 77 Marco D'Amore ha rivelato alcune anticipazioni su Gomorra 5: ecco quando inizieranno le riprese della quinta stagione e dove si terranno. Marco D'Amore a Venezia 77 ha fatto alcune interessanti anticipazioni su Gomorra 5: l'attore napoletano in un'intervista a Il Mattino di Napoli ha detto che le riprese della nuova stagione della serie Sky inizieranno a fine ottobre. Alla Mostra del Cinema di Venezia Marco D'Amore è stato ospite della Terrazza Campari: l'attore è apparso molto contento perché ormai manca poco al ritorno su set di Gomorra - La Serie. La serie tratta dal libro di Roberto Saviano è arrivata alla quinta stagione. Nell'intervista rilasciata al quotidiano partenopeo ha esternato ... Leggi su movieplayer

A Venezia 77 Marco D'Amore ha rivelato alcune anticipazioni su Gomorra 5: ecco quando inizieranno le riprese della quinta stagione e dove si terranno. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 07/09/2020 Marco D'A ...«In un momento storico in cui siamo considerati quelli che non servono praticamente a un cazzo, questo festival invece ha deciso di dire: No, noi siamo necessari. Oggi più che mai». Ecco, nella laguna ...