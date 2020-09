F1, GP del Mugello aperto a tremila tifosi (Di domenica 6 settembre 2020) Il Gran Premio di Formula 1 del Mugello, in programma domenica 13 settembre, sarà aperto a 3000 tifosi. Lo annuncia il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. 'L'autodromo dispone di tre ... Leggi su leggo

borntolovebike : Di sto passo tra poco inizia il weekend del Mugello - GabRocchi_99 : RT @paoloangeloRF: “#leclerc accuserà delle botte da verificare in vista del #Mugello ma sta bene questa è la cosa più importante “#Vanzini… - alice_verardo : Tribuna migliore per vedere il gp del Mugello? #SkyF1 #skymotori - paoloangeloRF : “#leclerc accuserà delle botte da verificare in vista del #Mugello ma sta bene questa è la cosa più importante “… - marco_1991_25 : Anche per oggi è fatta, ora aspettiamo con ansia le umiliazioni del Mugello. #skymotori -