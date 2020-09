Covid, a Bari richieste record di tamponi: Asl in affanno. "In arrivo 30 operatori da Brindisi" (Di domenica 6 settembre 2020) Nell'ospedale Di Venere allestita una seconda tenda dove nei prossimi giorni saranno effettuati gli esami ma solo su prenotazione: "Inutile - spiegano alla Asl - venire senza". Ma intanto sono finiti i reagenti per i test rapidi (referto in 45 minuti): "Ma nessun problema per... Leggi su repubblica

fattoquotidiano : Sono 6 i positivi al Covid nella Scuola allievi finanzieri di Bari: 423 persone in isolamento - GraziaAmelia : RT @rep_bari: Covid, a Bari richieste record di tamponi: Asl al collasso. 'In arrivo 30 operatori da Brindisi' [di CENZIO DI ZANNI] [aggior… - rep_bari : Covid, a Bari richieste record di tamponi: Asl in affanno. 'In arrivo 30 operatori da Brindisi' [di CENZIO DI ZANNI… - AltamuraLiveIt : #Altamura Controlli anti Covid nei macelli: ASL Bari capofila di un piano nazionale per frenare nuovi focolai - Ales_Pensa : RT @Puglia_in: #raccontiamolapuglia - Controlli anti #Covid nei #macelli: da #Bari parte il piano nazionale per evitare nuovi focolai http… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bari Covid, a Bari richieste record di tamponi: Asl in affanno. "In arrivo 30 operatori da Brindisi" La Repubblica COVID-19: due nuovi casi a Castellana Grotte e Turi

Tra i nuovi 80 casi conclamati oggi in Puglia, uno di questi a Castellana Grotte a darne notizia il sindaco Francesco De Ruvo e un altro a Turi, comunicato dal sindaco dott.ssa Ippolita Resta. Castell ...

Scuola, che succede se c'è un contagio in classe? Dalla quarantena al test rapido, le linee guida del ministero. Azzolina: «Il rischio zero non c'è»

«Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la scuola non è un posto fatato, asettico, dove il rischio è zero per questo abbiamo lavorato con l'Iss per avere un protocollo e stabili ...

Tra i nuovi 80 casi conclamati oggi in Puglia, uno di questi a Castellana Grotte a darne notizia il sindaco Francesco De Ruvo e un altro a Turi, comunicato dal sindaco dott.ssa Ippolita Resta. Castell ...«Abbiamo lavorato per ridurre al minimo il rischio contagio ma la scuola non è un posto fatato, asettico, dove il rischio è zero per questo abbiamo lavorato con l'Iss per avere un protocollo e stabili ...