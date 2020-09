Coronavirus: a Wuhan prima partita allo stadio dal lockdown (Di domenica 6 settembre 2020) SUZHOU, 06 SET - I tifosi del Wuhan Zall, la squadra di calcio della citta cinese epicentro del Coronavirus, assisteranno oggi alla loro prima partita dal lockdown. Gli spettatori allo stadio calcio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

repubblica : Coronavirus, corteo di negazionisti: sfilano in migliaia senza mascherine - repubblica : Corteo di negazionisti a Berlino: sfilano in migliaia senza mascherine: 300 arrestati - Agenzia_Ansa : Molti studenti in Cina hanno iniziato oggi il nuovo anno scolastico. A Wuhan, la megalopoli epicentro dell'epidemia… - AsuraSerg : WUHAN-GATES 19 – SARS-2 BIO-ARMA PER VACCINARE TUTTI CONTRO L’AIDS. Bill Gates pro Vaccini & Gay Pride. Test milita… - WomensPowerBook : Pensa che pochi cinesi di Wuhan infettati abbiano causato una pandemia globale di Coronavirus ora milioni di person… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Wuhan Coronavirus: a Wuhan prima partita allo stadio dal lockdown - Ultima Ora Agenzia ANSA Monza in acquarello, la terza edizione: tutto il programma

Dall’11 settembre arriva la terza edizione della rassegna “Monza in acquarello”: il programma dell’iniziativa del Comune. L’arte è sollievo: è il punto fermo da cui sono partiti gli esponenti dell’Acc ...

Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi

Altri 26 nuovi casi di positività al Covid sono stati accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, portando a 1.916 il totale. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione sul suo sito. Stabili a 15 i ricover ...

Dall’11 settembre arriva la terza edizione della rassegna “Monza in acquarello”: il programma dell’iniziativa del Comune. L’arte è sollievo: è il punto fermo da cui sono partiti gli esponenti dell’Acc ...Altri 26 nuovi casi di positività al Covid sono stati accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, portando a 1.916 il totale. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione sul suo sito. Stabili a 15 i ricover ...