Cate Blanchett, il segreto di una forma fisica impeccabile (Di domenica 6 settembre 2020) Per Cate Blanchett il tempo sembra che scorra al contrario. Icona del cinema, presidente di giuria della 77esima Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, maestra di classe sui red carpet e, aggiungiamo, in forma impeccabile per i suoi 51 anni e non sentirli. Cate Blanchett, mamma di quattro figli, è naturalissima. Non si trucca, a meno che non sia opera della sua fidata make-up artist Mary Greenwell, per quanto riguarda i capelli «se si pettina è già tanto» e per la sua forma fisica ha detto ad Harper’s Bazaar di non sopportare né workout né dieta. Quindi, la domanda è: come fa? Leggi su vanityfair

