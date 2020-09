Calciomercato Roma: Dzeko verso la permanenza in giallorosso. Smalling sospeso (Di domenica 6 settembre 2020) Calciomercato Roma: Edin Dzeko, alla fine, potrebbe rimanere in giallorosso. Chris Smalling ancora sospeso Una Roma con Edin Dzeko e Chris Smalling sarebbe un casa, senza i due leader in campo sarebbe un’altra. L’attaccante bosniaco sembra ormai destinato alla permanenza in giallorosso dopo che la Juve ha puntato tutto su Luis Suarez. I prossimi giorni saranno comunque caldissimi: di ritorno dalle nazionali la Roma e Dzeko devono sapere cosa sarà del proprio futuro e prendere una decisione. Che, però, sembra molto diversa da quella che si stava delineando qualche giorno fa. Secondo La Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda ... Leggi su calcionews24

