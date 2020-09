Boom di contagi in Gran Bretagna: 3mila casi in un giorno, è il picco più alto da maggio (Di domenica 6 settembre 2020) Rimbalzo di contagi da coronavirus nel Regno Unito: dopo giorni di sostanziale stabilità tra i mille e i duemila, nelle ultime 24 ore i casi sono stati quasi 3mila. Il ministero della Sanità ha registrato 2.998 casi: un picco che non si vedeva da maggio, con un’impennata di oltre mille in più rispetto al giorno precedente. Il numero di tamponi, nell’ultima settimana, si è assestato intorno ai 175mila al giorno. I morti però sono scesi a 2, il minimo assoluto da inizio della pandemia, salvo un singolo giorno di agosto. In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nel Regno Unito sono morte 41.551 persone. Calano anche i ricoveri complessivi per Covid (756) e i pazienti in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Troppi positivi al Cardarelli: l’ospedale costretto a chiudere il pronto soccorso - Corriere : Troppi positivi al Cardarelli di Napoli: i vertici dell’ospedale chiudono il pronto soccorso - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Orban richiude le frontiere. Francia, contagi boom Oltre 7 mila in 24 ore, Macron ora non esclude un… - Quot_Molise : Coronavirus, boom di contagi in Molise: oggi 10 in più su 135 tamponi | - infoitinterno : Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: sono 114 i nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Boom contagi Boom di contagi a La Spezia, Toti accusa la Toscana. L'Asl replica: nessuna maxi-festa a Marina di Carrara Il Tirreno Sicilia. BOOM di contagi, ma non è emergenza. Ecco perchè

Gli ultimi 7 giorni, per la Sicilia, sono stati i peggiori in assoluto da 5 mesi, La settimana appena trascorsa, infatti, è stata la peggiore in assoluto da 5 mesi per crescita dei positivi. Tra il 5 ...

Coronavirus, boom di casi in Gb: quasi 3mila in 24 ore

Aumentano i contagi da coronavirus in Gran Bretagna dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.998 nuovi casi, con un'impennata di oltre mille in più rispetto a ieri. I morti sono stati invece s ...

Gli ultimi 7 giorni, per la Sicilia, sono stati i peggiori in assoluto da 5 mesi, La settimana appena trascorsa, infatti, è stata la peggiore in assoluto da 5 mesi per crescita dei positivi. Tra il 5 ...Aumentano i contagi da coronavirus in Gran Bretagna dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.998 nuovi casi, con un'impennata di oltre mille in più rispetto a ieri. I morti sono stati invece s ...