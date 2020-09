Birmingham, diverse persone accoltellate in strade della movida (Di domenica 6 settembre 2020) La scorsa notte a Birmingham, in Inghilterra, alcune persone sono state accoltellate in una zona molto movimentata in cui sono presenti locali della movida. La polizia non ha ancora detto né quante persone sono state ferite, né perché, né se sono gravi o meno. Gli agenti non si sono sbilanciati sulla matrice delle aggressioni, ma il sindaco Andy Street ha detto che gli episodi sono tutti correlati. Secondo quanto riportato da The Mirror, i feriti sarebbero almeno otto, una donna sarebbe grave e due persone sarebbero state pugnalate al collo. È stato girato anche un video in cui si vede un uomo che viene bloccato dalla polizia, ma non si è ancora capito se quel video è legato agli accoltellamenti o fa riferimento a un ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : Diverse persone sono state accoltellate a Birmingham. Lo rende noto la polizia. Isolate vaste zone del centro della… - MediasetTgcom24 : Gb, diverse persone accoltellate a Birmingham #Birmingham - repubblica : Gran Bretagna, accoltellate diverse persone a Birmingham [aggiornamento delle 08:42] - DeniseSnowWhite : RT @perchetendenza: #Birmingham: Perché come reso noto dalla polizia britannica, che non ha fornito molti dettagli, questa notte diverse pe… - interistadoc_ : RT @perchetendenza: #Birmingham: Perché come reso noto dalla polizia britannica, che non ha fornito molti dettagli, questa notte diverse pe… -